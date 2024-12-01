В Петербурге из-за угрозы подъёма воды перекрыта дамба

Ожидается, что уровень достигнет 2,3 метра.В Санкт-Петербурге из-за угрозы наводнения активировали комплекс защитных сооружений (КЗС), по данным специалистов, уровень Невы может подняться до 2,3 метра из-за шторма в Финском заливе.
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