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В Петербурге из-за угрозы подъёма воды перекрыта дамба

В Петербурге из-за угрозы подъёма воды перекрыта дамба

Ожидается, что уровень достигнет 2,3 метра.В Санкт-Петербурге из-за угрозы наводнения активировали комплекс защитных сооружений (КЗС), по данным специалистов, уровень Невы может подняться до 2,3 метра из-за шторма в Финском заливе.

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