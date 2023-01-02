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Лавров: Россия открыта для контактов с Сербией, хотя и понимает ее занятость

Лавров: Россия открыта для контактов с Сербией, хотя и понимает ее занятость

Руководитель Министерства иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров в телеграмме главе внешнеполитического ведомства Сербии Ивице Дачичу заявил, что Россия всегда открыта для контактов с Сербией, хотя и понимает ее "сильную занятость".

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