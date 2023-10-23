В Думе поддержали сроки направления предложений о выборах при военном положении

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству одобрил законопроект, которым предлагается изменить сроки подачи в Центризбирком предложения о проведении выборов в том или ином регионе при военном положении.
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