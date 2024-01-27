Бывший замглавы британской разведки Инкстер: Британия не может противостоять КНР

Бывший заместитель главы британской разведки (МИ-6) Найджел Инкстер заявил, что Британия не способна противостоять скрытым угрозам со стороны Китая, поскольку у ведомства "есть трудности с осведомленностью" насчет КНР.
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