ЛЮСИНЭ АВЕТЯН Вся Телега полна этими душераздирающими историями про "отказников" из Шереметьево, вперемешку с рассуждениями "псевдо-российских" блогеров-переселенцев из Украины, которые почему-то решили, что их мнение кому-то интересно, про то, что всё это фильтрование хохлов надо прекратить и пускать в Россию всех подряд, ибо "мы же братья".
"мне (все) должны"...
Комментарии
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МП
Михаил Пантюхин
А что сразию фильтровать, они за 30 лет одичали в своих кишлаках за исключением малого процента, который работает на своей родине!
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10 час.
И
Иринушка
"наши пограничники стали жёстче. Намного жёстче" - и слава Богу. Наконец-то. У себя обделались, теперь к нам бегут. Чтобы тут что делать ? За нашими спинами прятаться ? Пусть в обожаемую европку валят.
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9 час.
Владимир Алтайцев
Давно надо было жёстко вести пограничникам досмотр и отсеивание всякого дерьма.. Браво им.
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6 час.
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