"мне (все) должны"...

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Комментарии
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МП
Михаил Пантюхин
А что сразию фильтровать, они за 30 лет одичали в своих кишлаках за исключением малого процента,  который работает на своей родине!
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10 час.
И
Иринушка
&quot;наши пограничники стали жёстче. Намного жёстче&quot; - и слава Богу. Наконец-то. У себя обделались, теперь к нам бегут. Чтобы тут что делать ? За нашими спинами прятаться ? Пусть в обожаемую европку валят.
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9 час.
Владимир Алтайцев
Давно  надо  было  жёстко вести  пограничникам  досмотр и  отсеивание  всякого дерьма.. Браво  им.
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6 час.

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