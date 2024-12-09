Дональд Трамп сделал сегодня просто невероятное заявление! Да что там, просто фантастическое, которое может поставить его в один ряд с Артуром Кларком, Айзеком Азимовым или Робертом Асприном.
Перспективы переговоров с Трампом или фантастический Дональд
Комментарии
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V
Valery
Трамп разочаровывает все больше и больше. Недалекий человек, трепло с большим самомнением. Воистину получил от Джо не только трон, но и деменцию.
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1 час.
Алекс Сэм
Полностью с вами согласен!
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1 час.
С
Странник
"Возможно уязвленное самолюбие Трампа спровоцирует ещё один виток эскалации с непредсказуемыми последствиями," Вероятно все таки так и будет
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40 мин.
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