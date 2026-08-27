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Газета «Культура»

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В Музее Победы пройдет Всероссийский слёт «Пост № 1»

В Музее Победы пройдет Всероссийский слёт «Пост № 1»

В Музее Победы на Поклонной горе 28 августа стартует Всероссийский слет «Пост № 1». Масштабное мероприятие пройдет в рамках проекта «Хранители истории» и соберет более 450 школьников в возрасте от 14 до 17 лет.

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