В Музее Победы пройдет Всероссийский слёт «Пост № 1»

В Музее Победы на Поклонной горе 28 августа стартует Всероссийский слет «Пост № 1». Масштабное мероприятие пройдет в рамках проекта «Хранители истории» и соберет более 450 школьников в возрасте от 14 до 17 лет.
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