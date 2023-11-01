Юный американец выбирает костюм Зеленского на Хэллоуин и получает $40 млрд сладостей от Конгресса

Конгресс выделил ребенку в маске Зеленского сладостей на 40 миллиардов долларов. Юный американец нарядился на Хэллоуин Зеленским и получил в Капитолии сладостей на 40 миллиардов долларов, пишет автор сатирической заметки в The Babylon Bee.