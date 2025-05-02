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Тайна «черных икон», которые скрывают в русских храмах

Настоятель храма Святой Софии в Великом Новгороде, отец Андрей Ковалёв, рассказал журналистам из «Новосвят» о редких «черных иконах», которые имеются в некоторых русских храмах, но не выставляются на всеобщее обозрение.

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