Тайна «черных икон», которые скрывают в русских храмах

Настоятель храма Святой Софии в Великом Новгороде, отец Андрей Ковалёв, рассказал журналистам из «Новосвят» о редких «черных иконах», которые имеются в некоторых русских храмах, но не выставляются на всеобщее обозрение.
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