«Краснодар» и ЦСКА в Кубке России, ЧЕ по волейболу и US Open

Начинаем осень со спорта: Бельгия — Германия на чемпионате Европы, «Акрон» против «Локомотива», а также битва Мирры с Чен! 🏐 16:00: Бельгия — Германия, чемпионат Европы, женщины, 1/8 финала ЧЕ-2026 (ж) .
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