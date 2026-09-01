«Краснодар» и ЦСКА в Кубке России, ЧЕ по волейболу и US Open

Не только о футболе

Начинаем осень со спорта: Бельгия — Германия на чемпионате Европы, «Акрон» против «Локомотива», а также битва Мирры с Чен! 🏐 16:00: Бельгия — Германия, чемпионат Европы, женщины, 1/8 финала ЧЕ-2026 (ж) .