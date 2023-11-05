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АВТОСТАТ определил топ-10 самых популярных кроссоверов и внедорожников в октябре 2023 года

АВТОСТАТ определил топ-10 самых популярных кроссоверов и внедорожников в октябре 2023 года

Компактный кроссовер Haval Jolion стал лидером продаж в сегменте SUV в России в октябре 2023 года. По данным агентства «АВТОСТАТ» и АО «ППК», этот автомобиль был продан в количестве 6270 штук, что в 2,1 раза больше, чем в октябре 2022 года.

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