АВТОСТАТ определил топ-10 самых популярных кроссоверов и внедорожников в октябре 2023 года

Компактный кроссовер Haval Jolion стал лидером продаж в сегменте SUV в России в октябре 2023 года. По данным агентства «АВТОСТАТ» и АО «ППК», этот автомобиль был продан в количестве 6270 штук, что в 2,1 раза больше, чем в октябре 2022 года.