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Царьград

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В России хотят ограничить продажу сим-карт - Источник

В России хотят ограничить продажу сим-карт - Источник

В России может появиться ограничение на продажу сим-карт.Есть вероятность, что в России появится ограничение на продажу сим-карт.

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Комментарии
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Dash45
много чего хотят,но не делают
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