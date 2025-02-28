Сенатор Митин: Парламентарии продолжат оказывать поддержку пчеловодам

28 февраля на XIII Международном конгрессе «Пчела и человек: Россия и дружественные страны» первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергей Митин заявил о планах по повышению конкурентоспособности российского меда на мировом рынке.