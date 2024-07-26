В Казани зафиксирован рост смертности в начале года

В начале 2024 года в Татарстане и по всей России наблюдается рост смертности. Об этом заявил министр здравоохранения РТ Марсель Миннуллин на пресс-конференции, посвященной национальному проекту «Здравоохранение».
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