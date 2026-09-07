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Красный Север

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В ЯНАО средняя зарплата достигла 194 300 рублей

В ЯНАО средняя зарплата достигла 194 300 рублей

В России 15 регионов отличились высокими зарплатами, превышающими общероссийский уровень. На третьем месте по самым высоким доходам населения оказался Ямал, сообщило РИА Новости.

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