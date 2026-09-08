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Царьград

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Шохин предложил мораторий на штрафы для пострадавшего бизнеса

Шохин предложил мораторий на штрафы для пострадавшего бизнеса

Глава РСПП Александр Шохин на Форуме предпринимателей Республики Коми предложил установить мораторий на экологические и иные штрафы.

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