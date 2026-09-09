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Мировое обозрение

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Япония бросит вызов китайским солнечным панелям — её перовскитные панели прослужат в 1,5 раза дольше

Япония бросит вызов китайским солнечным панелям — её перовскитные панели прослужат в 1,5 раза дольше

Японские разработчики солнечной энергетики нашли способ противостоять китайскому доминированию на рынке — не за счет цены, а за счет технологического превосходства.

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