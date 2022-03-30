Нил Робертсон сыграет в полуфинале турнира Tour Championship 2022 по снукеру

Нил Робертсон обыграл североирландского снукериста Марка Аллена со счетом 10-6 в невероятно напряженном четвертьфинале на турнире Tour Championship 2022 по снукеру, сообщает World Snooker Нил Робертсон (фото: WST) Новости Tour Championship 2022 Турнирная таблица, результаты Tour Championship 2022 Расписание трансляций Tour Championship 2022 Действующий Чемпион Нил Робертсон обыграл Марка Аллена, лидируя со счетом 7-0 и в конечном итоге нанеся ему поражение со счетом 10-6, и забронировал себе место в полуфинале турнира Tour Championship 2022 по снукеру в Лландидно.