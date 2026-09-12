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Брозович переходит в катарский «Аль-Садд». Экс-хавбек «Интера» в июле покинул «Аль-Наср» Роналду

Экс-полузащитник « Аль-Насра » Марцело Брозович перейдет в катарский « Аль-Садд » на правах свободного агента, сообщает инсайдер Фабрицио Романо .

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