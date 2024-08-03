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Царьград

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Острый вопрос на Херсонском направлении: Бойцов пришлось снабжать водой из-за странной нормы

Острый вопрос на Херсонском направлении: Бойцов пришлось снабжать водой из-за странной нормы

Ситуация с обеспечением водой на фронте остаётся напряжённой. Несколько источников, включая военных корреспондентов, сообщали, что морская пехота в Херсоне получала суточную норму воды чуть больше литра на человека.

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