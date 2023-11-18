Вашингтон потребовал от Баку вывести миротворцев РФ из Карабаха

Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС Новый кризис наметился в Закавказском регионе. Госдеп США выступил против действий и позиции Азербайджана и потребовал вывести из Нагорного Карабаха российских миротворцев.
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