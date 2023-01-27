Военное обозрение

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ВСУ получили от командования задачу по увеличению протяжённости линии фронта

ВСУ получили от командования задачу по увеличению протяжённости линии фронта

Стало известно о том, что украинская армия получила от командования (а командование, вероятно, - от штабов НАТО) задачу увеличить протяжённость фронта для российских войск.

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