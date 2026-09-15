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FiNE NEWS

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Бариста из Москвы уволен за плевки в кофе посетителям и призвал коллег действовать скрытно

В начале сентября в одной из популярных московских кофеен произошёл инцидент, связанный с баристой, который плевал в кофе посетителям, проявлявшим, по его мнению, грубость.

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