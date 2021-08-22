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Украинцы сменили национальность: в Афганистане представляемся русскими и это прокатывает

Украинцы сменили национальность: в Афганистане представляемся русскими и это прокатывает

Украинские наемники, которых американцы забыли в Афганистане, сказали талибам, что они русские. «Это прокатило».

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Владимр Семкин
Ни в коем случае и их сдвть твлибам как америкосов знающих русский язык. Этот пример еще раз доказывает они нам не братья они хохлы
АЛЕКС БАМ
Православные малороссияне и есть "русские".
АЛЕКС БАМ
Православные малороссияне и есть "русские".
Николай Кулак
Вот в каких случаях манкурты вспоминают своё родное племя
Владимир Петров
АТОшников не надо спасть... Пусть вкусят от ислама. Cдать муслимам – пусть из ниx барабаны сделают.
Mustafa Пахомов
Пусть на гиляке и дохнут.
Наталья Иванова
Владимир Сиденко
Майданутых укронаёмников с удовольствием примут в племени каннибалов. Жрать то им хочется.
Сергей Зюкин
Ну, хохолики, хитрожопые!😜 А надо бы сообщить талибанскому руководству, что русских в Афгане нет вообще, кроме сотрудников посольства и его охраны, а всех в форме, кто представляется русскими - в расход!😬
Иван
ну вот, а что Путин писал"один народ", когда припрёт хохлов, они готовы брататься даже с русскими.
Михаил
Пусть обращаются в наше посольство, "вытащить" их и передать Донецким властям, они быстро разберутся, кто есть кто.
карла карлова
В этом весь "хохлизм", приспособлемцы,трусы и позорники. Сдать их талибам.
Александр Дубков
хохол он и в африке хохол

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