Украинцы сменили национальность: в Афганистане представляемся русскими и это прокатывает

Последние новостиПолитикаУкраинцы сменили национальность: в Афганистане представляемся русскими и это прокатывает Украинские наемники, которых американцы забыли в Афганистане, сказали талибам, что они русские. «Это прокатило».Вернуться к статье138НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьВладимр СемкинНи в коем случае и их сдвть твлибам как америкосов знающих русский язык. Этот пример еще раз доказывает они нам не братья они хохлыАЛЕКС БАМПравославные малороссияне и есть "русские".АЛЕКС БАМПравославные малороссияне и есть "русские".НКНиколай КулакВот в каких случаях манкурты вспоминают своё родное племяВладимир ПетровАТОшников не надо спасть... Пусть вкусят от ислама. Cдать муслимам – пусть из ниx барабаны сделают.Mustafa ПахомовПусть на гиляке и дохнут.Наталья ИвановаВладимир СиденкоМайданутых укронаёмников с удовольствием примут в племени каннибалов. Жрать то им хочется.СЗСергей ЗюкинНу, хохолики, хитрожопые!😜 А надо бы сообщить талибанскому руководству, что русских в Афгане нет вообще, кроме сотрудников посольства и его охраны, а всех в форме, кто представляется русскими - в расход!😬Иванну вот, а что Путин писал"один народ", когда припрёт хохлов, они готовы брататься даже с русскими.МихаилПусть обращаются в наше посольство, "вытащить" их и передать Донецким властям, они быстро разберутся, кто есть кто.карла карловаВ этом весь "хохлизм", приспособлемцы,трусы и позорники. Сдать их талибам.Александр Дубковхохол он и в африке хохолКомментировать
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