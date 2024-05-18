Вот и начался 1937 год для вредителей в погонах...

Правда, расстрелов пока нет, но процессы идут. Сколько воплей издали историки в своих книжках, осуждающих деятельность товарища Сталина.
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