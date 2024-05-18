Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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Вот и начался 1937 год для вредителей в погонах...

Вот и начался 1937 год для вредителей в погонах...

Правда, расстрелов пока нет, но процессы идут. Сколько воплей издали историки в своих книжках, осуждающих деятельность товарища Сталина.

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