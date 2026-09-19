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Регионы России

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Продление безвизового режима с Китаем до 2027 года стимулирует туристический обмен

Продление безвизового режима с Китаем до 2027 года стимулирует туристический обмен

Российско-китайский пограничный пункт Хэйхэ преодолел значимый рубеж в туристическом сообщении: 14 сентября 2026 года границу в обе стороны пересекло свыше одного миллиона человек.

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