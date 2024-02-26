В Кузбассе на ремонт дорог по нацпроекту направят 6 млрд рублей

В рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги», который реализуется по указу Президента России Владимира Путина, в Кузбассе приведут в 2024 году в нормативное состояние 60 км автомагистралей и более тысячи погонных метров искусственных сооружений.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии