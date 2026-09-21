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Газета.ру

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МИД Китая: председатель КНР Си Цзиньпин посетит США 23-25 сентября

МИД Китая: председатель КНР Си Цзиньпин посетит США 23-25 сентября

Председатель КНР Си Цзиньпин посетит США с государственным визитом 23-25 сентября. Об этом сообщает пресс-служба МИД КНР.

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