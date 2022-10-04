Самоубиение западных элит

Вот стоит краем глаза понаблюдать за происходящим у них, как сразу хочется восхититься: Нет предела совершенству! Мазохизм на грани суицида цветёт махровым цветом, лишь изредка отражаясь в виде, откуда ни возьмись, прилетающих волн депрессии.