«Тинькофф» запретил сотрудникам работать за границей, кроме трех стран

По словам собеседника РБК, работу запретили вне стран присутствия центров разработки, которые расположены в Беларуси, Армении и Казахстане<strong>Для сотрудников «Тинькофф» будет запрещена удаленная работа вне России, Беларуси, Армении и Казахстана.