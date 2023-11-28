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«Тинькофф» запретил сотрудникам работать за границей, кроме трех стран

«Тинькофф» запретил сотрудникам работать за границей, кроме трех стран

По словам собеседника РБК, работу запретили вне стран присутствия центров разработки, которые расположены в Беларуси, Армении и Казахстане<strong>Для сотрудников «Тинькофф» будет запрещена удаленная работа вне России, Беларуси, Армении и Казахстана.

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