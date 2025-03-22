Израиль отвечает артиллерией: обстрел южного Ливана после ракетной атаки

Израиль открыл артиллерийский огонь по южному Ливану в ответ на ракетную атаку на город Метулу. Представитель Армии обороны Израиля Авихай Эдри подтвердил, что пять снарядов были выпущены с ливанской территории, трое из них перехвачены системой "Железный купол".