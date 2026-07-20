БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Буря в пустой канистре: +16% с января и безлюдные АЗС. Почему кризис не реагирует на успокоительное?

Буря в пустой канистре: +16% с января и безлюдные АЗС. Почему кризис не реагирует на успокоительное?

«Временное явление» затягивается — цены на бензин бьют рекорды, а НПЗ на ремонте Юрий Енцов Фото: Александр Река/ТАСС За семь дней бензин на заправках подорожал более чем на два процента почти во всех регионах.

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Владимир Соловьев
Кто в России делал перестройку революцию? Экономисты без участия производства!
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