Буря в пустой канистре: +16% с января и безлюдные АЗС. Почему кризис не реагирует на успокоительное?

«Временное явление» затягивается — цены на бензин бьют рекорды, а НПЗ на ремонте Юрий Енцов Фото: Александр Река/ТАСС За семь дней бензин на заправках подорожал более чем на два процента почти во всех регионах.
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