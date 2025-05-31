В России отзывают почти 100 тысяч Hyundai из-за риска пожара

По данным Росстандарта, у 99 256 машин корейской марки нашли дефект блока ABS. Автопроизводитель признал, что в электронном блоке может возникать короткое замыкание, что увеличивает риск возгорания в моторном отсеке.
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