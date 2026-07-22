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Царьград

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Александр Шохин: Банк России может не снизить ставку 24 июля

Александр Шохин: Банк России может не снизить ставку 24 июля

Глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин заявил, что на заседании 24 июля Банк России может не понизить ключевую ставку из-за ценового шока на топливном рынке и роста бюджетного дефицита.

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