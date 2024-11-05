Австралия отправит на Украину 14 катеров

Учения с применением катеров австралийской армии (с) Архивное фото Министр обороны Австралии заявил о передаче украинским войскам 14 катеров с жестким корпусом, которые должны послужить увеличению морских возможностей Украины.
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