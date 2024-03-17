Овечкин забросил 841-ю шайбу в регулярных чемпионатах НХЛ

Российский нападающий и капитан хоккейного клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин сократил отставание до 53 голов от канадского хоккеиста Уэйна Гретцки в списке лучших снайперов в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ) за всю историю.