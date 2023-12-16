Состоялся единый информационный час ´Мой выбор - ответственность и самоконтроль´.

14 декабря учащиеся 5-11 классов ГУО ´Средняя школа № 11 г.Бобруйска´ приняли участие в едином информационном часе ´Мой выбор - ответственность и самоконтроль´ по профилактике преступлений и правонарушений в подростковой среде.
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