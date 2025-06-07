Иран может поставить союзникам новые баллистические ракеты — WSJ

Иран может предоставить своим доверенным лицам и партнерам, включая хуситов и Россию, новые баллистические ракеты, которые он производит, или материалы, необходимые для создания баллистических ракет, 6 июня сообщает Wall Street Journal со ссылкой на источник.
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