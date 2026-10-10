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Пловцы из Электростали и Рузы завоевали 7 медалей на турнире по прыжкам в воду

Пловцы из Электростали и Рузы завоевали 7 медалей на турнире по прыжкам в воду

Спортсмены из Электростали и Рузы завоевали 7 медалей на всероссийских соревнованиях по прыжкам в воду «Лига юных чемпионов», сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

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