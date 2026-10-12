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Царьград

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В Свердловской области стартовал рейд «Грузовик» после 19 смертельных ДТП

В Свердловской области стартовал рейд «Грузовик» после 19 смертельных ДТП

С 11 по 13 октября сотрудники Госавтоинспекции усиленно контролируют грузовой транспорт в Свердловской области, проверяя соблюдение ПДД и требований к перевозке грузов.

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