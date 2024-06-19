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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Козлов переходит в «Краснодар» за 120 млн рублей, отказав «Зениту» и «Ростову». У петербуржцев была опция обратного выкупа за 70 млн (Иван Карпов)

19-летний игрок отказал «Зениту» и «Ростову» и в ближайшие дни подпишет с «быками» контракт на 5 лет, сообщает инсайдер Иван Карпов.

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