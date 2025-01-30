Житель Петергофа пойдет под суд за скрытую камеру в квартире бывшей сожительницы

Он тайком установил устройство и собирался следить за женщиной В Петродворцовом районе Петербурга будут судить 60-летнего местного жителя, который тайком установил скрытое видеонаблюдение в квартире бывшей сожительницы.
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