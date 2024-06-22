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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Бобровский пропустил 3 шайбы после 19 бросков «Эдмонтона» в 6-м матче финала. Поражение – 3-е подряд

«Флорида» уступила «Ойлерс» в шестом матче финальной серии Кубка Стэнли (1:5, 3-3).  Российский вратарь «Пантерс» отразил 16 из 19 бросков по своим воротам.

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