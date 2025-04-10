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Россия – это рациональная сила, Украина – чан с дерьмом – Арестович

Россия – это рациональная сила, Украина – чан с дерьмом – Арестович

Украина благодаря политике Владимира Зеленского дискредитировала себя морально. Об этом в интервью признанной иноагентом российской либеральной журналистке Юлии Латыниной заявил бывший советник офиса президента Украины, внесенный Россией в список экстремистов и террористов Алексей Арестович, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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