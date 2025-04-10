Украина благодаря политике Владимира Зеленского дискредитировала себя морально. Об этом в интервью признанной иноагентом российской либеральной журналистке Юлии Латыниной заявил бывший советник офиса президента Украины, внесенный Россией в список экстремистов и террористов Алексей Арестович, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».