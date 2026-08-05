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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«На следующей неделе у нас будут деньги». Менеджер Али Абдель-Азиз показал, как Махачев сам зашивает свои вещи

Менеджер Али Абдель-Азиз показал, как чемпион UFC в полусреднем весе Ислам Махачев сам зашивает свои вещи.

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