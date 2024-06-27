С новосельем, Обдорский!

Ключи от квартир первым жителям нового микрорайона вручил глава региона Среди четырнадцати салехардских семей, ещё не осознавших до конца кардинальные перемены в своей жизни, – погорельцы, жильцы авариек, работники бюджетной сферы, очередники на новое жильё.
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