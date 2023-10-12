Мои шпионы из СБУ сообщили, что через Международный аэропорт Борисполь рейсом Киев — Тель–Авив в Израиль уезжает более двух тысяч израильских военных специалистов, которые на Украине выполняли функцию советников и инструкторов.
Израиль не сторона конфликта? Ага...
Комментарии
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Вадим Кузнецов
А вот этот негр на картинке - он тоже израильтянин?
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7 час.
Людмила Свириденко
Ну что тут скажешь? Вот после таких разоблачений и Гитлера начнёшь понимать)).
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3 час.
Марина Петрова
Неужели так сложно разбомбить Борисполь?
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2 час.
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