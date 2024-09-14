Зеленский установил слежку за другом своей семьи. Под колпаком оказалась актриса "95 квартала"

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Экс-президент Украины Владимир Зеленский организовал наблюдение за Еленой Кравец, бывшей участницей "95 квартала" и другом его семьи.

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