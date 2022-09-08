Владельцы частных домов часто сталкиваются с пожарами, потопами и стихийными бедствиями

Наиболее часто владельцы частных домов сталкиваются с пожарами, затоплениями и иными проявлениями стихийных бедствий, об этом говорят данные, которые изучили в компании "АльфаСтрахование" по итогам сравнительного анализа убытков за 2021 и 2022 год.