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Закон, порядок, государство

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Житель Тулы уличен оперативниками в изготовлении и хранении более 5 кг марихуаны

Сотрудниками Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Тульской области пресечена противоправная деятельность 59-летнего жителя Тулы, подозреваемого в причастности к незаконному выращиванию наркосодержащих растений и хранению запрещённых веществ.

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