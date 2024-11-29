Житель Тулы уличен оперативниками в изготовлении и хранении более 5 кг марихуаны

Сотрудниками Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Тульской области пресечена противоправная деятельность 59-летнего жителя Тулы, подозреваемого в причастности к незаконному выращиванию наркосодержащих растений и хранению запрещённых веществ.